Le styliste Patrice Papa bientôt de retour à Monaco

C’est dans les salons de l’hôtel Hermitage que nous retrouvons Patrice Papa. Très attaché à la Principauté, le créateur confie son projet d’y revenir: "Je me languis de me réinstaller à Monaco. Je cherche un nouvel endroit où établir mon showroom d’ici 2019, un endroit où je me sente bien."

En avril 2014, il avait pourtant installé son showroom au Palais de la Scala. Mais à cause de la poussière et du bruit des travaux à l’Hôtel de Paris et au Sporting d’hiver, il a dû le fermer fin 2015. "C’était devenu trop compliqué pour mes clientes et je ne me sentais pas à l’aise",...