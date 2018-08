Le souhait des élus ? Que la DGAC étudie la possibilité d'une trajectoire alternative

S'il n'a pas le monopole des nuisances, Jacques Pouplot, maire de La Roquette-sur-Siagne est, néanmoins, bien placé pour évoquer le sujet.



Située dans l'axe de la piste et, donc, de la trajectoire d'atterrissage, sa commune - tout particulièrement le sud et le quartier Saint-Jean - est, chaque jour, survolée par plusieurs dizaines d'avions. « Notre problème, ce sont les jets, qui passent à 200-250 m d'altitude. Nous avons, de plus en plus régulièrement, des réclamations de la population. D'ailleurs, durant la fête patronale [du 25 au 27 août], devinez de quoi on m'a le plus parlé... Il y a un vrai sentiment...