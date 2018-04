Le salon fait les yeux doux aux Youtubeurs

Hier matin, place du Casino. Une foule compacte est massée autour d'une jolie voiture. Jusque-là, rien d'anormal. À bien y regarder pourtant, on sent bien qu'il se passe un truc inhabituel… Ils ont tous une caméra en main, et certains tchatchent tranquillement avec leur caméra, tout en tournant autour du bolide.



Soudain un gamin sort de la foule : « C'est toi ? C'est vraiment toi ? Je peux avoir un selfie ? » Le minot vient de croiser son youtubeur préféré : un jeune homme d'une vingtaine d'années qui poste sur Internet des vidéos où il cherche à communiquer sa passion. En l'occurrence, son amour des grosses...