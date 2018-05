Le prince dans le peloton du Saint-Tropez - Monaco

Ils seront près de 150, demain, à monter sur leur vélo et parcourir les 140 kilomètres qui séparent Saint-Tropez et Monaco. Une course caritative à laquelle participera le souverain

Cent quarante kilomètres en bord de mer de Saint-Tropez à Monaco. Voilà le programme qui attend les participants à la course cycliste caritative COCC, ce dimanche 6 mai.



Ils sont prêts de 150 à avoir confirmé leur présence. Parmi eux, le prince Albert II, fidèle de la manifestation, viendra pédaler pour la bonne cause. À ses côtés notamment, les anciens...

