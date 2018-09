Le prince Albert-II auréolé du prix du "meilleur engagement" humanitaire aux Better World Forum à Monaco

La 3e édition du Better World Forum s’est déroulée les 21 et 22 septembre à Monaco, au cinéma des Beaux-Arts. Une première pour ce mini-festival du film à vocation humanitaire, qui a été fondé à Cannes en 2016 par Manuel Collas de La Roche.

Ce rendez-vous, qui s’installe désormais durablement en Principauté, propose des projections gratuites de films qui ont "le pouvoir de mettre en avant cette aspiration vers un monde plus fraternel et plus compatissant", estime le créateur de l’événement.

Les thèmes retenus cette année étaient la protection de l’enfance, les droits des femmes, l’environnement et le handicap.

Samedi soir, la cérémonie de clôture du Monaco Better World Forum, animée par Gérard Holtz, s’est déroulée au Yacht-club de Monaco, en présence du souverain.

Des Colombes d’or ont été remises à différentes personnalités ainsi qu’aux lauréats des films et documentaires en compétition.

À tout seigneur, tout honneur, le prince Albert II a reçu la Colombe d’or pour le "Meilleur engagement". Deux autres Colombes d’or de la "Meilleure réalisation en cinématographie" ont été attribuées à Wim Wenders et Malgorzata Szumowska.

Les autres lauréats sont: Humanium Metal par IM ("Meilleure initiative pour la paix mondiale"); Itinéraire d’un enfant placé, réalisé par Ketty Rios Palma ("Protection de l’enfance"); Wonders of the Sea, réalisé par Jean-Michel Cousteau et Jean-Jacques Mantello et produit par Arnold Schwarzenegge ("Environnement"); Vincent et Moi, réalisé par Edouard Cuel et Gaël Breton ("Handicap"); Ma fille, réalisé par Laura Bispuri ("Droits des femmes"); Street River, réalisé par Beto Macedo ("Réalisateur du futur").