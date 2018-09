Le nouveau commandant de gendarmerie installé

C'est symboliquement place des Victoires que le chef d'escadron Nicolas Tasset a été installé à la tête de la compagnie de gendarmerie de Menton, mercredi. Non pas au terme de quelque guerre. Mais bien au service d'une victoire collective - et quotidienne - dans le maintien de l'ordre sur le territoire. Un secteur vaste et varié, comme le (nouveau) patron départemental des gendarmes, Nasser Boualam, le précise d'emblée. « Les défis ne manquent pas ici : lutte contre la menace terroriste, immigration irrégulière, gestion des flux routiers, sécurité...