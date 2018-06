Le Nikki Beach lance sa saison estivale à Monaco

Lancée en avant-première mardi soir sur le toit du Fairmont avec DJ et ambiance chill au bord de la piscine, la saison estivale du Nikki Beach prendra un tournant officiel demain avec une soirée présentant un nouveau concept Share Your Night. Littéralement, " Partage ta nuit ". Tous les soirs, le chef exécutif du Fairmont Monte-Carlo proposera un menu à 65 euros par personne avec des tablées, où il sera possible de partager des assiettes méditerranéennes.

Une mise en bouche avant d'attaquer pléthore de nuits à thèmes.

Nuits à thèmes

Le 23 juin - parmi les plus marquantes - avec la White Party. Vous l'aurez compris, le dress code, c'est blanc et pas une autre couleur. Au risque de se voir refuser l'accès. " Une ambiance à la Gatsby le magnifique ", sourit Célia Serra, directrice des opérations pour Nikki Beach à Monaco et Saint-Tropez.

Le 4 juillet, le Nikki Beach fêtera l'indépendance américaine avec une soirée Hollywood. Glamour, strass et paillettes de rigueur. Autre date clef, le 14 juillet avec, forcément, un clin d'œil à la Fête nationale française. " Ce sera donc ambiance cabaret parisien ", poursuit Célia Serra. Les autres moments forts à venir ? Le Sun Casino délocalisera ses tables de jeux les 4-5-6 et 7 août dans une ambiance Las Vegas en plein air. Un casino nomade, de jour comme de nuit.

Enfin, à ne pas rater, les quatre nocturnes durant lesquelles le concours international de feux d'artifice pyromélodiques embrasera le ciel de La Principauté. Dernière grosse soirée avant la clôture de la saison, programmée pour le 30 septembre, la Red Party (25 août). Un dîner so british avec le meilleur de la scène musicale londonienne.