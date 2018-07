Le Monte-Carlo Jazz Festival se dévoile avant l'heure

Il en plaisante. « C'est la saison de porter des tongs, mais mettez vos parkas ». Avec un peu d'avance sur ses habitudes, Jean-René Palacio, le directeur artistique de la SBM, a choisi de dévoiler en ce début d'été la programmation de la treizième édition du Monte-Carlo Jazz Festival.



Un festival - toujours domiciliée à la Salle Garnier - qui demeure ancré dans l'automne monégasque et qui, comme l'an passé, s'étendra davantage sur le calendrier entre novembre et décembre pour multiplier l'animation pendant les week-ends, « et nous permettre aussi, sur une période plus large, d'avoir les meilleurs artistes possibles », poursuit Jean-René Palacio.



Gregory Porter...