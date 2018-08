Le Monte-Carlo Bay s’équipe d’une "centrale solaire"

La toiture verte du Monte-Carlo Bay vit son dernier été. Elle sera toujours là l’été prochain mais elle aura été rentabilisée. On va la mettre au boulot. Et pour ça, rien de tel qu’une petite tenue photovoltaïque. Cette fois c’est sûr, puisque Thomas Battaglione, le directeur de la SMEG, et Frédéric Darnet, le directeur du Monte-Carlo Bay, ont signé le contrat.

"C’est une installation qui produira 160 mégawatt/heure, pour une surface de 1000 m2. A priori, il aurait fallu enlever certains panneaux, puisqu’ils seront à l’ombre. Mais pour des raisons esthétiques, nous avons choisi de couvrir la totalité des courtines", explique Christian Philippon, en charge du développement du photovoltaïque à la SMEG.

Une première étape

Pour l’instant, on ne touche pas au toit des tours. Seules les courtines sont concernées. Mais rien n’est exclu. "Un chantier peut en entraîner un autre", s’enthousiasme Christian Philippon.

Pour Frédéric Darnet, "c’est une démarche qui nous semble en harmonie avec celle entamée au niveau de l’État, cohérente avec l’engagement green de l’établissement. Et puis évidemment, il y a un facteur économique non négligeable." Sans compter sur les retombées en terme de notoriété, puisque "la clientèle du Bay est une clientèle internationale qui est très sensible à la cause environnementale".