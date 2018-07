Le marché des Halles, entre tradition et renouveau Vendre et produire différemment Des terres de Gorbio aux étals du marché, sans passer par le frigo La palette aux épices : tour du monde des saveurs

Ludovic Coulon et Valérie Allongé tiennent « La p'tite cave » et « La p'tite épicerie ». Depuis leur arrivée sur le marché, il y a huit ans, ils n'ont cessé de croire au commerce de proximité. Pour Ludovic, la qualité des échanges passe avant tout par le contact avec les clients, « ce qui fait le commerce c'est le sourire, le petit geste commercial » assure-t-il.



Mais ce n'est pas tout. La proximité se retrouve aussi dans les produits mis en vente sur les étals.



À « La p'tite épicerie », on trouve du jus de fruits de La Freissinousse, dans les Hautes-Alpes, par exemple. « Ce sont des fruits qui poussent à 1 000 mètres d'altitude. Le producteur n'a donc pas besoin de traiter les arbres, il suit les préceptes de la biodynamie. » L'agriculture biodynamique comme religion. Ludovic Coulon et Valérie Allongé croient en cette méthode qui prend en compte les rythmes lunaires et planétaires. « Suivre les rythmes naturels, c'est être en cohésion avec la nature. C'est sûr, la biodynamie...