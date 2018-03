Le maire de Beausoleil remet la clé de la Ville aux pompiers de Monaco en signe de reconnaissance

"Courage, dévouement, sacrifice, telle est la devise des hommes que nous honorons aujourd'hui." C'est en ces termes que le maire Gérard Spinelli a accueilli le corps des sapeurs-pompiers de Monaco dans la salle de réception de l'hôtel de ville, où le premier magistrat avait souhaité "exprimer au nom de la Ville de Beausoleil et des Beausoleillois, toute notre reconnaissance et notre gratitude à l'action de secours et d'intervention du corps...