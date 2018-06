Le juge anticorruption Sergio Moro récompensé au gala de l’association Brasil Monaco

L’association Brasil Monaco Project a organisé, samedi 2 juin, en présence du prince Albert II, sa 4e soirée de gala célébrant l’union fraternelle du Brésil et de Monaco.

En première partie s’est tenu un concert à la salle Garnier, donné par le ténor brésilien Jean William et la chanteuse mauricienne Jane Constance (vainqueur The Voice Kids, aveugle de naissance).

À l’issue de ce concert, devant près de 500 personnes, Luciana de Montigny, présidente fondatrice de l’association Brasil Monaco Project, a fait un bilan des actions engagées depuis 2012 et a inauguré la nouvelle Butterfly Worldwide Foundation, qui a pour vocation l’Union des peuples et le respect de leurs cultures.

"Rétablir la crédibilité du Brésil"

Le trophée "Golden Wings Award" a été remis au juge brésilien anticorruption Sergio Moro.

"En traitant le problème de la corruption publique, d’une manière judicieuse et diligente, vous avez fait une énorme différence dans la vie de tous les Brésiliens et leur soif de justice. Je vous félicite et vous remercie pour votre engagement qui contribue aussi à rétablir la crédibilité du Brésil à l’international", a déclaré Mme de Montigny avant la remise du trophée des mains du souverain.

La suite de cette soirée de gala s’est tenue au Café de Paris, transformé pour l’occasion en Café do Brasil.