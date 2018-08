Le Jardin japonais, un authentique havre de paix

La quiétude du lieu nous ferait presque oublier que nous sommes à Monaco. Le grand portail franchi, tout devient silencieux et paisible. Aménagé au cœur de la Principauté selon la volonté du prince Rainier-III dans les années quatre-vingt-dix en hommage à la princesse Grace, cet espace est conçu dans le respect le plus pur de la tradition et de la pensée zen.



Plusieurs architectes-paysagistes ont d'ailleurs été castés pour atteindre ce niveau de perfection et d'authenticité.



Authenticité



Finalement, ce sera Yasubo Beppu, Grand Prix de l'Exposition Florale d'Osaka 90, qui sera choisi pour réaliser ce lieu, que l'on peut aisément qualifier...