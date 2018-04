Le fort Maginot s'enrichit d'une nouvelle collection

Une motivation plus solide que le béton. Armé de patience, Amicorf a mené une guerre contre l'oubli. Entre 1997 et 2008, l'association a métamorphosé et enrichit le fort Maginot du Cap-Martin. «Il était totalement à l'abandon. Squatté, pillé et tagué de toute part. Il fallait sauver cet ouvrage. Pour cela le chantier de réhabilitation a été colossal », résume le président Christian Fiquet-Albin....