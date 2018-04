Le Festival chant et musique sacrés joue sa 6e partition

À partir de samedi et jusqu'au 28 avril, l'église du Sacré-Cœur accueille près de 500 musiciens et choristes, venus de France et d'Italie. Répartie sur quatre week-ends, la manifestation est gratuite

Le Festival de chant et musique sacrés permet d'ouvrir les portes de l'église du Sacré-Cœur à tous les mélomanes, croyants ou pas » , résument à deux voix Anne-Marie et Jean-Pierre Labouré, les organisateurs de la 6e édition - qui se déroulera à partir de samedi et jusqu'au 28 avril - sur l'avenue Édouard VII à Menton.



Chaque année, près de 2000 visiteurs assistent au Festival. Preuve que la musique spirituelle a su...

