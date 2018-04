Le conservatoire raconte les légendes d'Europe

Plus de quatre cents élèves du conservatoire municipal de Menton ont invité le public, samedi après-midi, à un voyage au pays des contes et des légendes d'Europe. Un superbe spectacle en musiques, chants, danse et théâtre depuis la scène du palais de l'Europe jusque dans les contrées les plus lointaines, d'abord au Royaume de glace de la « Reine des Neiges »...