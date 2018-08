Le Conseil national veut améliorer la qualité de vie

C'est un refrain qu'on a entendu dans presque tous les discours de campagne lors de l'élection au Conseil national. A fortiori dans celle de la liste emmenée par Stéphane Valeri, qui a remporté l'élection.



Et qui semble ne pas avoir oublié ses engagements en la matière, puisque trois réunions se sont déjà tenues sur le sujet - deux plénières le 15 mai et le 14 juin, et une commission « Environnement et qualité de vie » (anciennement, Environnement et cadre de vie) le 18 juillet dernier - au cours desquelles le Conseil national a « pu faire part au gouvernement des attentes extrêmement fortes des Monégasques et de l'ensemble des résidents de la principauté », selon les termes employés dans la lettre envoyée au Ministre d'État le 2 août dernier.



Une missive au champ lexical plutôt fort, dans laquelle l'assemblée dit se faire « l'écho de l'exaspération de la population face...