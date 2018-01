Le Centre Histoire et Mémoire initie les balades urbaines

Connaître et reconnaître la ville autrement, à travers un circuit de rencontres avec ses habitants, de visites de sites inhabituels et atypiques, pour porter un nouveau regard, éclairé par la petite et grande histoire de la commune, c'est tout le concept de ces balades urbaines initiées par le nouveau Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati.



Beausoleillois amoureux de leur ville, historiens, visiteurs ont ainsi suivi la balade « Beausoleil, une histoire de goûts » proposée à Beausoleil - dans le cadre de la Biennale du RHMIT (1) Paca - par la réalisatrice et comédienne Bénédicte Sire. Un circuit préparé avec les archivistes de la ville à partir du fruit de leur « formidable travail de recherches »,...