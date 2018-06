C'est une page qui se tourne à Gorbio, et une nouvelle, qui s'ouvre à La Palmosa de Menton. Sur les hauteurs de la ville, le Centre de rééducation cardio-respiratoire de Gorbio va définitivement fermer ses portes après presque trois décennies d'existence (sous cette appellation*).

Depuis quelques jours, les personnels de l'établissement gorbarin s'activent avec ceux de l'hôpital de Menton pour transférer la trentaine de patients actuels dans les locaux flambant neufs du service des Soins de Suite et de Réadaptation de La Palmosa (S.S.R.), inaugurés le 31 mai dernier.

"Un déménagement très complexe"

Ce mardi, toute la journée, en alternance, l'ambulance de la Croix Rouge française et celle de l'association départementale des sapeurs pompiers assuraient les derniers transferts entre les deux structures, transportant les malades en brancard jusque dans leur chambre. Dans les zones bleu et vert hier, rouge aujourd'hui.

"C'est un déménagement qui se passe bien et a été bien organisé. Il est très complexe, car il a nécessité de coordonner les travaux sur site, les transferts de personnes et de matériels - aussi bien médicaux qu'administratifs -, ainsi que l'organisation des personnels, qui quittent aussi Gorbio pour Menton, et ce en peu de temps! Et pour un espace bien plus important, puisque nous passons de 300 à 400 pièces!" précise Franck Pouilly, directeur de l'hôpital de La Palmosa. Ajoutant que, dans cette opération, "tout le personnel s'est mobilisé dans un climat serein".

Un nouvel Ehpad à Gorbio à horizon 2021

"Avec nos 27 patients du 5e étage (anciens locaux) que nous avons également conduits dans leurs nouvelles chambres du 1er, nous avons pour le moment 58 patients au total", détaille le directeur, ajoutant que le S.S.R. a une capacité d'accueil de 82 lits.

"D'ici quelques jours, tout sera en place, et nous allons monter en puissance avec de nouvelles entrées".

Orienté sur les personnes âgées présentant plusieurs pathologies (chirurgie orthopédique, traumatisme des membres inférieurs…), le S.S.R. de Menton est en mesure d'accueillir aussi des patients plus jeunes, dont l'état nécessite des soins de rééducation.

Le plateau technique nouvellement installé s'étend sur 3.000 m2 et comprend tous les matériels les plus modernes : vélos ergonomiques, tables de massage doubles, déambulateurs, couloirs de marche avec escalier… et un bassin d'eau chauffée pour la balnéothérapie (opérationnelle en septembre).

Vous ne verrez donc bientôt plus de signalétique en ville vous indiquant la direction du Centre de rééducation cardio-respiratoire. Dès demain, le site de Gorbio (ainsi que la cuisine) sera fermé, seul subsistera l'Ehpad avec ses 59 résidents. En attendant le projet de réhabilitation totale de l'Ehpad qui devrait démarrer en 2 019. Et voir le jour en 2 021.

Un peu d'histoire

Situé sur la route du Sanatorium, il a eu plusieurs appellations successives: Centre départemental spécialisé de pneumologie et de réadaptation respiratoire, puis Centre de rééducation cardio-respiratoire de Gorbio en 1990. Mais l’établissement datant de 1901 a été d’abord "la station climatique de Gorbio", puis "l’Institut médical diététique de Gorbio", avant d’être transformé en "Sanatorium de Gorbio" de 1935 à 1971, géré par des associations, dont la Croix Rouge française. Il prendra ensuite une dimension départementale par décret du 30 octobre 1970 sur proposition du ministre de la Santé.