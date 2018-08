Le Café de Paris fermé pour cause de grève

Depuis 7h30 ce matin, les salariés du Café de Paris, qui appartient à la Société des bains de mer, sont en grève.

Les clients qui veulent s'attabler se heurtent aux barrière. L'établissement est fermé.

En cause, un changement de formule arrivé avec le chef Paolo Sari, pour les 150 ans de ce lieu mythique de la principauté. Une orientation plus "cuisine méditéranéenne". Un changement qui ne passe pas. D'après les délégués syndicaux, les cuisines et la configuration du personnel ne permettent pas de fournir les plats demandés dans des délais satisfaisants.

"Les clients ouvrent la carte, ils la referment et ils s'en vont. Pour ceux qui restent, on ne peut pas faire des pâtes minute pour tout le monde en même temps. Du coup, il y a forcément de l'attente. Les clients sont mécontents. Moi je me suis déjà fait insulter !" explique l'un d'eux.

Tout au long de la matinée, les réunions se sont succédées avec la direction de l'établissement.

Plus d'information dans notre édition de samedi.