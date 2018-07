Le 69e festival de musique se met sur son trente-et-un

Plus que trois jours et les mélomanes graviront à nouveau les marches du Parvis Saint-Michel vers leur Graal annuel : les concerts du festival. On le sait, quand les attentes sont longues, ce sont les derniers jours qui sont les plus impatients. On n'en peut plus ! Vivement samedi !



Pour beaucoup, le festival rythme la vie comme une fête annuelle. On attend les concerts depuis des semaines - depuis que le programme a été révélé. On s'est procuré les billets. On en rêve à l'avance.



À Menton, on est rarement déçu ! Dans un pays où tant de collectivités ont diminué leurs dotations financières au niveau de la culture, la ville de Menton a poursuivi son effort. Elle tient à protéger l'excellence de la manifestation. Le directeur Paul-Emmanuel Thomas n'a raté aucun de ses festivals. On pourrait même dire aucun de ses concerts. Alors, on a...