Le 21e open Junior de Cap-d'Ail ouvre le printemps du tennis azuréen

Après les internationaux d'Australie, les tournois indoors et le Masters de Miami, le circuit du tennis international amorce son retour sur la terre battue européenne en faisant un détour par la Côte d'Azur avant d'aborder la ligne droite qui mène à Roland-Garros.



Avec les tournois ITF juniors de Cap-d'Ail et de Beaulieu, le challenger féminin de Cagnes-sur-Mer, le « future » de Grasse, le Monte-Carlo Rolex, les Alpes-Maritimes deviendront au printemps, la capitale mondiale du tennis.



Au travers de ces événements prestigieux, c'est un panorama complet du tennis au plus haut niveau qui est proposé aux amoureux de la petite balle jaune : les espoirs garçons et filles à Cap-d'Ail et Beaulieu, le tennis féminin...