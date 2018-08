Lancés dans le grand bain de la Palermo-Monte-Carlo

Au compte-gouttes, les voiliers monocoques débarquent dans le port Hercule. Se glissant parmi ceux déjà arrivés. Ici et là, on range les voiles. On remballe les cordages mis sens dessus dessous. Les équipages profitent d'un brin de répit après deux jours - plus de quatre pour les derniers - de régate en partance du golfe de Mondello à Palerme (1).



Sur le quai, face au navire amiral du Yacht-club, des marins expérimentés tchatchent dans toutes les langues. Et, plus étonnant, on aperçoit des mines juvéniles. Sur le bateau Freedom, petit bébé de 50 pieds de l'armateur italien Roberto Pucitta, dix jeunes...