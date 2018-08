L'affiche du "chat canon" avait indigné dans les Alpes-Maritimes: les propriétaires du cirque "blessés"

Si cette image a fait sourire grands et petits, certains animalistes de la région ont accusé le cirque de maltraitance sur les réseaux sociaux.

Mais les Piedon s’expliquent. "Il y a toute une polémique en ce moment autour des animaux dans les cirques. Dans ce contexte, quelqu’un nous a accusés de mauvais traitement à cause d’une affiche, qui est un dessin d’enfant fait par une amie. Il y a des gens sur Internet qui ont cru qu’il s’agissait de maltraitance, sans aucune raison."

Une peluche

Bref, dans le spectacle il ne s’agit pas d’un chat réel, mais d’une... peluche.

En plus, le petit cirque Piedon n’a pas d’animaux sauvages. "On n’a que des petits animaux qu’on traite avec respect. Une chèvre, des poules, Michel le canard, le grand magicien, et Jaques, le petit chien. Ces animaux domestiques sont des membres de la famille."

La polémique s’avère donc totalement infondée. "Cette histoire nous a blessés au début et après on en a rigolé. Il vaut mieux en rire qu’en pleurer!"

