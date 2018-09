La SBM mise sur les plus gros joueurs du monde

Fermez les yeux. Et imaginez. Vous êtes très riche et amateur de jeux au casino. Vous êtes malaisien, donc forcément passionné de baccara. Ici, on appelle ce jeu le punto banco.

Vous êtes capable de miser un million d'euros dans un tournoi, au risque de tout perdre. Vous avez entendu parler d'un tournoi fait pour vous, de l'autre côté de la planète, au Casino de Monte-Carlo, du 20 au 25 septembre. Banco !

Hélico et limousine

Nous sommes le 20 septembre, premier jour des épreuves qualificatives. Car malgré vos millions, vous devrez en passer par là. Vous arrivez ce matin à l'aéroport de Nice. Une hôtesse de la société Monacair vous attend et vous conduit dans un hélicoptère décoré...