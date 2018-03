La salle des mariages va fêter ses soixante ans

Elle fait partie de la vie intime et sociale des Mentonnais. Par ses fresques colorées, ses arabesques, son mobilier écarlate, ses tapis léopard et son style en avance sur toutes les époques, la salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Menton reste un lieu unique, empreint depuis soixante ans de ce supplément d'âme signé Jean Cocteau.



Témoin privilégié des unions mentonnaises, elle s'inscrit dans l'inconscient collectif et crée depuis des générations la même magie d'un instant unique dans l'existence. À la fois œuvre d'art et lieu d'accueil et de vie, la salle des mariages, décorée par Jean Cocteau à partir de 1956, est, certes, un symbole de la République, mais dans le cœur des Mentonnais, elle est le passage de la vie à deux…



Projection,...