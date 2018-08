La police entre terre et mer

Les Affaires maritimes la présentent comme l'une des plus actives du département. Sur le (petit) territoire entre les frontières de Monaco et de l'Italie, la brigade maritime mentonnaise de la police nationale serait en effet à l'origine d'un tiers des contrôles effectués en mer azuréenne. Pas de quoi faire rougir pour autant les sept agents du Groupe de sécurité de proximité - le GSP - qui se chargent de cette mission, en été. Conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Satisfaits, malgré tout, que la population commence à s'habituer à leur présence, quatre ans après que la brigade a été mise en place.



« Il y a trop d'abus »



« À l'époque, c'était le Far West sur la mer. Cela faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu de bateaux des autorités sur le secteur, commente l'instigateur, le commandant Jean-Philippe Chiapponi. Les gens en sont contents. Les parents parce qu'il y a moins de danger. Et les professionnels parce qu'avant, certains faisaient du commerce sans autorisation et leur volaient leur...