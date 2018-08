La plus grosse fortune britannique arrive à Monaco

Si cette tête ne vous dit rien, c'est normal. Jim Ratcliffe n'est l'homme le plus riche du Royaume-Uni que depuis cette année, sa fortune ayant été multipliée par plus de 3 entre 2017 et 2018. Une aubaine qui fait de lui l'homme qui valait 21 milliards de livres sterling (23,55 milliards d'euros).



Il n'en fallait pas plus pour que ce très fervent détracteur de l'impôt quitte les terres de sa Majesté la reine pour venir poser ses valises autour du Rocher.



Une fortune pas très verte



Issu d'un milieu modeste, il grandit à Manchester et entreprend des études qui l'amènent à devenir ingénieur chimiste. En 1974, il rejoint...