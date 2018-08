La piétonnisation de la place du Casino expérimentée à partir de ce jeudi

Elle est mythique. Et en tant que telle, la place du Casino de Monte-Carlo attire une foule toujours plus nombreuse. Des curieux venus du monde entier qui mitraillent sous tous les angles le Casino, le Café de Paris et l'Hôtel de Paris.

Souvent, ils passent ici plusieurs heures, la plupart du temps sur les trottoirs. Mais un excès d'enthousiasme et de confiance a vite fait de mettre les touristes au milieu du passage, bloquant la circulation, dans le meilleur des cas.