La passion vrombissante du discret Roald Goethe

Celle-là, je ne l'ai achetée que pour le bruit. J'ai toujours adoré le son de Matra, ce constructeur issu de l'aéronautique. J'ai acquis cette voiture il y a tout juste un an et ce sera ma première course avec elle. »



Dans les allées où sont alignés les bolides comme autant d'objets d'art, Roald Goethe, qui s'apprête à courir à Monaco pour la troisième fois, veille sur cinq de ses véhicules. Cinq engins d'exception qui seront sur la ligne de départ du 11e Grand Prix historique de Monaco et issus de sa collection privée : la plus importante du monde !



Au volant de trois voitures



Dans un immense hangar, l'Allemand, résident monégasque depuis sept ans, a constitué un « "working museum" qui rassemble aujourd'hui quarante voitures sur le thème de la marque bleue et orange Gulf Oil. Ici, il n'y a pas beaucoup de garages… Mes voitures sont en Angleterre, au sud de Londres. » La ROFGO Collection (issu de ROald - Fridtjof - GOethe) est aujourd'hui connue de tous les passionnés à travers le...