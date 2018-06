La page Facebook "Tu sais que tu as vécu à Menton quand..." fête ses quatre ans d'existence

Attablés au Vintage - leur QG - Olivier, Anthony, Samantha, Françoise, Noémie, Valérie et Joëlle ne se connaissaient pas il y a encore quatre ans. Mais déjouant toutes les analyses selon lesquelles le numérique tue la vie sociale, ils se sont rencontrés grâce à Facebook. Ont tissé des liens d'amitié réels grâce au réseau social. Et plus précisément via la page "Tu sais que tu as vécu à Menton…" créée en 2014.

Un groupe dont ils sont aujourd'hui les modérateurs et administrateurs. Avec Michèle et Nina, qui vivent en Belgique mais ne manqueraient pour rien au monde l'occasion de faire vivre Menton, même à distance.

Google mentonnais

Cette joyeuse équipe offre aux membres toutes sortes d'infos...