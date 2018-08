La nouvelle stratégie digitale du gouvernement

Que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, il n'est plus imaginable aujourd'hui de s'en passer. Depuis plus d'une dizaine d'années, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et bien d'autres ne sont plus considérés seulement comme de simples passe-temps. Rapides, simples et efficaces, ils sont désormais de véritables supports et outils de communication à part entière. Et cela, le gouvernement princier ainsi que la Direction du tourisme et des congrès l'ont bien compris. Hashtags, influenceurs et contenus attractifs font désormais partie de la nouvelle stratégie...