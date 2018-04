La nouvelle gendarmerie de Sospel se profile

C'est acté. Le dossier de la nouvelle gendarmerie de Sospel avance à grands pas depuis l'an passé et devient un peu plus une « réalité » au fil des conseils communautaires. En plus de découvrir son futur visage, ou tout au moins une version quasi définitive de ce projet, les élus ont dû se prononcer, hier soir, lors d'une séance communautaire, sur son coût. Plus...