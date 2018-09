La navette des Sablettes n'a pas que des adeptes

C'est sûr, l'équipe de chauffeurs est dévouée pour aider et accompagner les plaisanciers jusqu'à leur bateau, mais les contraintes sont trop grandes pour nous ! » s'exclame Katherine Dumas, l'une des fidèles du port de Menton avec son mari Patrick. Ils sont une quinzaine d'usagers, comme eux, à pointer du doigt la navette mise à leur disposition au début de l'été, depuis que l'esplanade des Sablettes a été rendue intégralement piétonne.

Ayant leur bateau sur le quai Impératrice-Eugénie, ils ne peuvent plus y accéder avec leur véhicule. Les 65 places marquées au sol sont désormais vides, interdites à tout véhicule, excepté cette navette électrique et écologique, qui dépose les gens désireux de se rendre jusqu'à l'extrémité des quais (Gordon-Bennett et Eugénie) ou à la plage.

Il suffit d'en faire la demande et les deux chauffeurs, basés à la capitainerie du vieux port, se mettent aussitôt à la disposition des personnes.

« Une perte de temps phénoménale »

« Vous savez, ce quai a une spécificité : pour la plupart, les plaisanciers viennent sur leur bateau très...