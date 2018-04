La ligne Cuneo-Vintimille ne rouvrira pas en mai

Un train plus que jamais nommé désir… La ligne ferroviaire reliant Cuneo à Vintimille - en passant par la vallée de la Roya - devait initialement rouvrir à l'aube du mois de mai. Au terme de huit mois de chantier de sécurisation sur le tronçon Breil-Tende. Mais des problèmes rencontrés avec des sous-traitants (italiens) ainsi que la grève des cheminots (français) en ont décidé autrement. Et le calendrier indique désormais une remise en service de la ligne le 13 juillet. Aucun train en provenance de Nice ne circulera donc entre Breil et Tende avant cette nouvelle échéance.



