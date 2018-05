La joie de Will Conquer, ordonné prêtre ce matin

C'est un habit de joie que je revêts librement. C'est un engagement. C'est aussi une croix. J'ai signé pour cinquante ans avec le club des aventuriers du Christ. » L'abbé Will Conquer, diacre du diocèse de Monaco, est ordonné prêtre aujourd'hui, à 10 h 30, en la cathédrale. L'événement est rare et l'émotion forte, ce matin, au sein de la communauté catholique qui accueille aujourd'hui un nouveau...