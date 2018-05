Le 6e Tournoi international over 40, « Souvenir José Raybaud », qui comptait six équipes participantes (quatre italiennes et deux françaises) s'est déroulé dans une ambiance amicale, durant la journée de samedi et la matinée du dimanche, au stade André-Vanco au Devens.

Le 6e Tournoi international over 40, « Souvenir José Raybaud », qui comptait six équipes participantes (quatre italiennes et deux françaises) s'est déroulé dans une ambiance amicale, durant la journée de samedi et la...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois