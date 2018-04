La composition unique Du temporaire pour les petits Le récit en version polynésienne

Les tatoueuses sont de plus en plus nombreuses. Anthéa a plongé dans cet univers depuis un peu plus de quatre ans en s'installant à La Trinité. « J'ai toujours apprécié, le tatouage, avoue-t-elle, mais j'étais autodidacte et je me suis formée afin d'en faire mon métier ». Anthéa s'accorde « une totale liberté dans la création des projets », mais s'impose une règle : « Seulement des...