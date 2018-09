La chasse aux bonnes affaires est ouverte

Les portants sont de sortie, les grands étalages également. La foire aux bonnes affaires a commencé dans les rues mentonnaises à l'occasion de la Grande braderie annuelle de la Saint-Michel. La partie piétonne de l'avenue Félix-Faure est quasiment noire de monde. Touristes et locaux chinent et s'en donnent à cœur joie.

Les clients

au rendez-vous

Et les commerçants sont forcément ravis. Certains ne s'étaient pas préparés à un tel engouement et étiquettent déjà de nouveaux articles. Face à l'étalage installé pour l'occasion devant son magasin de chaussures où une dizaine de personnes scrutent et retournent les paires dans tous les sens, Valérie...