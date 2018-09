La bouée licorne dégonflée à l'idée de rentrer à Paris

Je me dégonfle de jour en jour. À l'idée de devoir rentrer à Paname-sans-âme, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Sans coffre. Sans air. Sans rien pour me regonfler à bloc. Mes copines ont beau avoir tenté de me réconforter en me rappelant que je pourrais ainsi revoir mon modèle au musée de Cluny - la Dame à la licorne, à moins que ce ne soit l'inverse - je pleure des gouttelettes d'eau salée. En souvenir de ces jolis mois d'été passés à me dorer les cellules, à Menton. Elles ont beau insister, avançant qu'une expo nous y met à l'honneur jusqu'au 25 février, j'ai quelque doute sur ma légitimité parmi les « Magiques licornes ». Je ne suis qu'une bestiole en plastoc moi. À quoi bon croire que « life in plastic it's fantastic » aujourd'hui ?



Bonne à jeter, oui. Quand je ne serai plus plantureuse, ni pulpeuse, je sais bien que seul le caniveau m'accueillera à grille ouverte. Et qu'importera, alors, la devise de la « Dame » qui accompagne une de mes sœurs dans l'illustre tableau.



À mon seul désir…



Le cygne avant-gardiste



Qu'importeront, aussi, les belles explications de la commissaire de l'exposition susnommée, Béatrice de Chancel-Bardelot. Qui indiquait dans le (ni) Fig' (ni raisin) : « La licorne est une créature composite sur laquelle sont projetées des images...