L'Odyssée bibliothèque expose ses trésors cachés

Si les Journées Européennes Patrimoine (lire par ailleurs) n'ont lieu que les 15 et 16 septembre prochains, à l'Odyssée bibliothèque, Rose-Marie Matton, la directrice et son équipe ont pris un peu d'avance.

À l'entrée, un livre ressemblant étrangement à un grimoire attire tous les regards. Voilà de nombreuses années qu'il n'était pas sorti de la réserve. Il s'agit du Dictionarium Latinum d'Ambrogio Calepino, un ouvrage datant de la fin du XVIe siècle. C'est le livre le plus ancien que possède la bibliothèque. Un trésor ô combien précieux qui ouvre cette exposition, dans laquelle se mêlent harmonieusement des livres d'artistes et des œuvres...