L'IRM annoncé à l'hôpital de La Palmosa pour 2 019

C'est une grande nouvelle pour Menton et pour l'ensemble du bassin mentonnais », se réjouit Franck Pouilly, directeur de l'hôpital de La Palmosa, qui attend un appareil I.R.M. (Imagerie par résonance magnétique) pour mars 2019. L'annonce est tombée il y a quelques jours après décision de la commission de l'A.R.S (Agence régionale de Santé) qui dote ainsi l'est du département d'une technique radiologique moderne qui lui faisait cruellement défaut depuis des années. « C'était une nécessité pour les patients de l'établissement hospitalier et des urgences, mais également pour les habitants de tout le bassin mentonnais,...