L'important, c'est la rose !

Le prestige, à Monaco, on connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est les grands espaces, les immenses jardins, les massifs gigantesques. Pour mémoire, on pourrait presque caser deux fois tout le pays dans Central Park, le plus grand jardin de New York.



Et puisque les espaces horticoles monégasques mesurent habituellement moins de 10 m2, il semblait naturel que le concours international de la rose à Monaco soit dédié aux plantes en pots !



Chacune des quelque 78 espèces, venues de 23 créateurs en provenance de 11 pays,...