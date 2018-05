L'Hôtel des ventes… fait tourner les têtes

Ce dimanche à 18 h, l'Hôtel des ventes de Monte-Carlo organise une série de ventes aux enchères sur l'archéologie et l'art islamique. Parmi les 168 lots proposés, on découvre une large collection de bustes, têtes, et autres visages sculptés. Tirées des armoires du consul Louis-Auguste Dozon ou encore de celles d'un collectionneur privé suisse, certaines pièces sont rarissimes.



Les identifier, les analyser et percer leur mystère aura été une longue tâche de six mois pour Bianca Massard, experte en archéologie pour HVMC.



Une tête de cheval sous les...