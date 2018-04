L'heure du bilan pour le MBA

Il y a deux semaines, le club monégasque terminait son premier exercice en Nationale 1 (NF1). Le président Eric Elena dresse le bilan de l'année et prépare déjà la saison prochaine



« Pour une première saison en NF1 (troisième division), c'est plus que positif. Nous avons longtemps été en course pour les play offs, avant de nous essouffler à la fin. Nous terminons à la 6ème place mais il n'y a que trois victoires de différence entre le premier et nous. Nous avons appris, regardé et écouté. Je...