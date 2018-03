L'État prêt à rentrer pleinement dans l'ère du numérique

Il utilise un stylet et non un stylo. Écrit sur une tablette et non un carnet. Puis transpose ses notes manuscrites en lettres dactylographiées grâce à un petit logiciel qu'il conseille aux journalistes. Bienvenue au "e-petit-déjeuner" destiné à présenter Frédéric Genta, Monégasque de 36 ans, nommé délégué interministériel chargé de la transition numérique depuis quinze jours.



Hier matin, le ministre d'État Serge Telle (le smartphone posé en lieu et place du croissant au beurre) a invité les représentants de la presse locale pour évoquer la transition numérique de l'administration certes,...