L'Église prête à faire entendre sa voix dans la sphère politique

En 1952, 92 % des Français se disaient catholiques et 88 % des enfants étaient baptisés avant leurs trois mois. »



Aujourd'hui, les chiffres tombent respectivement à 50 et 30 %. «À partir de 1969, une fracture se produit et il y a une perte de substance. » Pour Philippe Portier, agrégé de Sciences politique, professeur à Sciences-Po Paris, il y a incontestablement un modèle qui se défait entre l'Église et la société. C'est en tout cas les positions qu'il partage avec Alexandre Thebault, fondateur du parcours de formation L'Étincelle sur « l'agir du chrétien en politique ».



Tous deux étaient les invités du diocèse de Monaco qui vient d'organiser une soirée de discussions, animée par le journaliste Louis de Courcy, à l'Auditorium Rainier-III, sur le thème « Politique : quelle place pour les chrétiens ? »



Un rendez-vous auquel ont notamment participé Monseigneur Bernard Barsi, le président du Conseil national Stéphane...