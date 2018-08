Koaland se redynamise et veut fidéliser les locaux

Sous une nouvelle gestion depuis un an et demi, Koaland compte continuer sa transformation et devenir le parc d'attractions pour enfants de la région, été comme hiver

Les enfants vont de manège en manège, enthousiastes et infatigables. Les parents suivent, comme Stéphanie, venue de Paris, qui accompagne son fils de 13 ans à Koaland comme chaque été depuis qu'il est petit : « C'est un parc convivial et tranquille. Nous venons trois à quatre fois chaque été ». Dans la chenille, certains parents font un tour avec leurs enfants. Alors que, plus bas, à l'entrée du parc, les parents discutent entre eux pendant que...

