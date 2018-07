Klinikè, dans la peau de l'homme et de son futur

Elles sont bien plus que de simples artistes. Sandrina Nicoletta et Valentina Miorandi composent le duo « Drifters », né à Londres en 2014. Du 23 juillet au 28 septembre, elles exposent à la galerie l'Entrepôt, pour présenter au public, « Klinikè ». Un mot issu du grec et qui « indique le geste de se plier vers le malade. De s'approcher...