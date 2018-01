Kévin Delanne, réalisateur talentueusement engagé

Après la sortie des deux web-séries Global Geeks et Sophie et Mophie en octobre 2017, l'enfant du pays et son équipe continuent d'alimenter leur chaîne Youtube humoristique

Depuis la création de sa chaîne Youtube et la sortie du premier épisode « La Rencontre » le 20 octobre 2017, l'aventure « cinématographique » de l'indépendant de l'audiovisuel suit son cours.



Après le lancement de sa chaîne, le jeune réalisateur avait promis de l'agrémenter d'une vidéo chaque semaine en alternant vidéo originale et bêtisier. C'est chose faite ! La dernière vidéo, datant...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois